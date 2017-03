Wie die Regierung gegen Neuwahlgespenster anredet

Mit vereinten Kräften redet die Regierung gegen die Neuwahlgespenster, wie sie zuletzt von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) wieder ins Spiel gebracht wurden , an. SPÖ- und ÖVP- Minister erklärten am Dienstag, bis 2018 ausreichend Themen am Tisch zu haben, die abgearbeitet gehören. Die Wortmeldungen im Überblick: "Ich bin zu beschäftigt, um mich mit solchen Fragen zu beschäftigen" (Innenminister Wolfgang Sobotka, ÖVP). "Soweit ich den Kalender kenne, ist die Nationalratswahl für September 2018 vorgesehen" (Sozialminister Alois Stöger, SPÖ). "Ich bin nach Wien gekommen, um zu arbeiten" (Verkehrsminister Jörg Leichtfried, SPÖ). "Die Stimmung in der Koalition ist so wie das Wetter: Es wird besser" (Klubobmann Reinhold Lopatka, ÖVP).