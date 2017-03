Widerstand gegen Zwangsräumung endet tödlich

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Montagmorgen im Zuge einer Zwangsräumung in der deutschen Stadt Tübingen gekommen. Als ein Gerichtsvollzieher und ein Mitarbeiter des Ordnungsamts zur Zieladresse ausrückten, legte der 69- Jährige, der bereits seit geraumer Zeit in dem Einfamilienhaus wohnte, ein Feuer und schoss mit einer Pistole auf die Beamten. Als der Brand zu gefährlich wurde, versuchte sich der Mann über den Balkon ins Freie zu retten. Dabei rutschte er ab und stürzte in die Tiefe. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche verstarb der 69- Jährige, der sich laut Medienberichten illegal in dem Gebäude aufgehalten hatte.