Wetterwarnung: Schnee, Glatteis und Unfälle

Obacht am Dienstag auf Österreichs Straßen: Nach dem Schneechaos am Montag muss nun mit überaus glatten Straßen sowie Blitzeis gerechnet werden. So führte die eisglatte Fahrbahn etwa in Feistritz am Wechsel zu einem Verkehrsunfall. Eine Lenkerin kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe der Wagen auf dem Dach zu liegen kam. Glücklicherweise konnte die Frau den schwer beschädigten Unfallwagen unverletzt verlassen. Da es den gesamten Tag über immer wieder zu Regen- sowie Schneefällen kommen soll, bleibt die Glatteiswarnung den ganzen Tag aufrecht. Langsames Fahren und Vorsicht auf allen Straßen und Gehwegen sind heute oberstes Gebot.