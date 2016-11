Westenthaler erneut wegen Untreue vor Gericht

Seit Mittwoch wird in Wien der Betrugs- und Untreueprozess gegen Peter Westenthaler wiederholt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat Anfang März den im Vorjahr ergangenen Freispruch für den Ex- FPÖ- und -BZÖ- Politiker aufgehoben und eine neue Verhandlung um eine Zahlung von 300.000 Euro an das BZÖ sowie die angeblich missbräuchliche Verwendung einer Förder- Million für die Fußball- Bundesliga angeordnet.