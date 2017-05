Werbetafel schockt Fußgänger in Paris

Schock- Aktion in Paris: Das Geräusch eines bremsenden Autos erschreckt jene Passanten, die hier bei Rot über die Fahrbahn schreiten. Mit dieser fiesen Werbekampagne will die französische Verkehrsbehörde aufrütteln. In Paris sterben nämlich jedes Jahr rund 4500 Fußgänger. Möglicherweise sorgen diese Schrecksekunden für ein Umdenken bei den Menschen.