Nicht nur weggeworfene Glimmstängel oder "vergessene" Hinterlassenschaften von Vierbeinern kommen Sündern künftig teurer zu stehen: Wer sich gegenüber Öffi- Fahrern oder Kontrolleuren in Zukunft nicht am Riemen reißen kann und handgreiflich wird, muss ebenfalls mit erhöhten Strafen rechnen - Angreifern drohen dabei bis zu zwei Jahre Haft! "Wer zuschlägt, wird aus dem Verkehr gezogen", so Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Justizminister Wolfgang Brandstetter.