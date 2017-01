"Wer keine Ahnung hat, soll die Goschn halten"

Der Mega- Polizeieinsatz in der Silvesternacht in der deutschen Stadt Köln erhitzt weiter die Gemüter und hat eine Rassismus- Debatte ausgelöst. Nun ging der deutsche Ex- Bundespolizist Nick Hein in einem Interview auf RTL mit den Kritikern hart ins Gericht: "Die Polizei hat richtig reagiert. Wer keine Ahnung von der Praxis hat, sollte einfach mal die Goschn halten!" Das ganze Interview sehen Sie im Video.