"Welcome to Hell": Protest gegen G20 eskaliert

Unter dem Motto "Welcome to Hell" (Willkommen in der Hölle) hatten radikale Globalisierungsgegner zu einem massiven Protestmarsch gegen den G20- Gipfel in Hamburg aufgerufen. Tatsächlich herrschten am Donnerstagabend Chaos und Gewalt: Kurz nach dem Start des Demozuges am Fischmarkt im Hamburger Hafen versuchte die Polizei die Vermummten von den friedlicheren Demonstranten zu trennen. Es flogen Flaschen, Steine, Fahrräder und sogar Rauchbomben. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Der Demonstrationszug wurde von den Veranstaltern für beendet erklärt.