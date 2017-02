Weißes Haus macht DeVos zur US- Bildungsministerin

Sie ist eine der umstrittensten Figuren im Kabinett von US- Präsident Donald Trump - und ihre Nominierung verlief alles andere als reibungslos: Betsy DeVos (58), milliardenschwere Unternehmerin aus dem Bundesstaat Michigan, leitet künftig das Bildungsressort. Von Bildung hat sie zwar keine Ahnung, dafür dürfte sie kräftige Unterstützung von der US- Waffenlobby bekommen. So meinte sie etwa in einem der Hearings vor dem Senat, dass Waffen an Schulen in manchen Regionen erlaubt sein sollten - etwa um Grizzlybären abzuwehren.