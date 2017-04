Weißer Hai kämpft an Land mit dem Tod

Am Strand von Santa Cruz in Kalifornien wurde am vergangenen Freitag ein über drei Meter langer weißer Hai an Land gespült. Strandbesucher verständigten die Tierrettung. Allerdings: Helfen konnten sie dem orientierungslosen Tier nicht mehr. Der Hai verendete an Ort und Stelle. Forscher vermuten, dass sich einen Haken im Maul des Tieres verfangen und eine Infektion verursacht habe.