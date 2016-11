Weihnachtliche "Erleuchtung" in der Wiener City

Alle Jahre wieder wird vor dem ersten Advent in der Wiener Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Auch die Ringstraße wird heuer wieder geschmückt - dort findet am Freitag die offizielle Eröffnung statt. Vor der großen Erleuchtung ist jedoch Arbeit nötig, und zwar mitunter in beträchtlicher Höhe.