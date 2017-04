Russischer Politiker rast mit Ferrari in Shop

Fahrlässiger geht es kaum: Der ehemalige Bürgermeister der nordrussischen Stadt Archangelsk rast mit seinem Ferrari in ein Shoppingcenter. Dem nicht genug, dreht er dort mit dem Auto einige Donuts - 360- Grad- Drehungen aus dem Stand. Knapp 15 Minuten dauert die Rowdy- Spritztour durch das Gebäude, dann nehmen ihn Sicherheitsleute fest. Verletzt wird bei der Aktion niemand. Im russischen Fernsehen sagte der Ex- Politiker später, sein Auftritt sei als Kunstprojekt zu verstehen. Ob die russischen Behörden das auch so sehen, darf bezweifelt werden.