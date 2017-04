Pferd attackiert Alligator und vertreibt ihn

Ein Alligator liegt in der Nähe grasender Pferde. Plötzlich attackiert eines der Tiere das Reptil und trampelt den Fleischfresser nieder. Dieser wehrt sich zwar, doch am Ende siegt der Hengst - und der Alligator tritt den Rückzug an. Diesen Kampf erlebten Besucher im Naturschutzpark Paynes Prairie im US- Bundesstaat Florida hautnah mit. Das Video davon verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer.