Das ist Russlands fitteste Babuschka

Diese 72- jährige Russin ist auf jeden Fall ein Blickfang und derzeit ein viraler Hit in den sozialen Medien. Die Dame, die stets in der typischen Babuschka- Tracht mit Rock, Weste und Kopftuch auftritt, trainiert regelmäßig auf einem Trainingsgelände in der russischen Exklave Kaliningrad. Sobald die Pensionistin mit ihrem Plastiksackerl das Gelände betritt, unterbrechen die Bodybuilder ihre Übungen und verfolgen das Work- out der älteren Dame. Liegestütze, Klimmzüge und Übungen auf dem Barren gehören zum täglichen Sport, wie dieses Video eines Augenzeugen beweist.