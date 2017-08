Web- Proteste wegen nackter Stewardessen

Für viel Wirbel sorgt ein Werbevideo von einem kasachischen Unternehmen. Der Grund: In dem Clip für das Reiseportal treten junge Stewardessen halbnackt auf. Jetzt braust um das Reiseunternehmen ein riesiger Shitstorm. In sozialen Netzwerken wird das Video als sexistisch und herabwürdigend bezeichnet. Zeitgleich wurde allerdings auch eine Version mit Männern von dem Portal veröffentlicht, die genauso spärlich bekleidet zu sehen sind. Von der "Männerversion" ist bei den Kritikern aber meist nicht die Rede. Aufmerksamkeit für ihre Website haben die Macher in jedem Fall bekommen.