Was war denn da los, Frau Staatssekretärin Duzdar?

Fast 450.000 Zuseher des ORF- "Report" haben am Dienstagabend einen bemerkenswerten TV- Auftritt der Kanzleramts- Staatssekretärin Muna Duzdar verfolgt. Auf die von der Moderatorin in höflicher Sachlichkeit gestellte Frage, wie es die SPÖ- Politikerin mit dem in ihrer Partei umstrittenen "verpflichtenden Integrationsjahr" für Flüchtlinge halte, erwiderte Duzdar in einem Stakkato etwas von "AMS- Maßnahmen immer verpflichtend" - "sieben verschiedene Module" - "ich sage es nochmals und nochmals".