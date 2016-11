Warum Clinton für uns nicht gut gewesen wäre

Während internationale Medien seit dem Wahlsieg Donald Trumps versuchen zu verstehen, warum die in nahezu allen Umfragen dominierende Hillary Clinton am Ende unterlegen ist war, zeigt sich der umstrittene deutsche Börsenguru Dirk Müller ganz zufrieden mit dem Ergebnis. "Ich kann Ihnen nicht sagen, dass ich über Trump begeistert bin. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich froh bin, dass es nicht Clinton geworden ist", so Müller. Er sieht die ehemalige First Lady und Außenministerin als "Frau der Wallstreet und des Krieges".