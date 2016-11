Wand vor Flüchtlingsheim höher als Berliner Mauer

In Deutschland sorgt derzeit wieder einmal eine Mauer für Aufregung. Denn eine derzeit in Bau befindliche Mauer, die sogar höher als jene historisch leidlich bekannte in Berlin ist, soll Anwohner des Münchner Stadtteils Ramersdorf- Perlach vor Flüchtlingen bzw. vor dem Lärm derselben schützen.