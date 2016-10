Voestalpine eröffnete neues Roheisen- Werk in Texas

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine expandiert kräftig in Amerika und hat in Texas um 550 Millionen Euro ein Roheisen- Werk - inklusive eigenem Tiefseehafen am Golf von Mexiko - errichtet. Nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die Eisenschwamm- Anlage in Corpus Christi nun in Betrieb. Die Oberösterreicher produzieren dort fortan jährlich zwei Millionen Tonnen HBI (Hot Briquetted Iron). Dieser Eisenschwamm, wie das fast reine Roheisen auch genannt wird, dient als Vormaterial zur Stahlerzeugung.