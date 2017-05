Vizekanzler schmeißt hin: "Einen schönen Sommer"

Paukenschlag in der österreichischen Innenpolitik: Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat Mittwochmittag das Handtuch geworfen. In einer überraschend angekündigten "persönlichen Erklärung" sagte er, er trete "zum Selbstschutz" und zum Schutz seiner Familie zurück. "Ich finde, es ist genug,", so ein wütender Mitterlehner. "Ich wünsche noch einen schönen Sommer!" krone.at berichtet live.