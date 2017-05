Wie man mit einem einzigen Wort Wienerisch spricht

Die vielfältigen Möglichkeiten, das Wörtchens "Oida" - ursprünglich die Wiener Dialektvariante von "Alter" - passend zu verwenden, hat jetzt die Schauspielerin Ewa Placzynska in einem Video- Tutorial dargelegt. Das Filmchen mit dem Titel "How to speak Viennese using only one word" (Wie man mit nur einem Wort Wienerisch spricht) zeigt auf amüsante Art und Weise, dass man sich in der Alpenrepublik auch ohne Sprachkenntnisse unter die Leute mischen kann, wenn man das Zauberwort "Oida" kennt.