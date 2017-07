Wer diese Glasbrücke betritt, hat Nerven aus Stahl

Touristenmagnet und -schreck zugleich: In China boomen Glasbodenbrücken. Bei dieser hier in der Nähe der Stadt Chongqing handelt es sich um die derzeit längste freitragende Glasbrücke der Welt - und sie treibt Touristen an den Rand des Wahnsinns. Aber wer sich drübertraut, kann auf ein unvergessliches Erlebnis zurückschauen ...