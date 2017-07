Wenn die E- Zigarette ohne dich zu rauchen anfängt

Immer wieder kommt es vor, dass E- Zigaretten zu brennen beginnen - so auch in diesem Fall, als eine solche "Vape" in der Tasche einer Frau in Flammen aufgeht. Die Weißrussin war gerade in der Minsker U- Bahn- Station Ploschad Pobedy unterwegs zu ihrem Zug, als in ihrer Handtasche eine kleine Explosion stattfindet. Erschrocken wirft sie die Tasche zu Boden und muss zusehen, wie Flammen hervorstechen. Ein U- Bahn- Mitarbeiter kommt der Frau zu Hilfe und tritt die Flammen aus. Der Schock ist der Frau deutlich anzusehen.

Die meisten E- Zigaretten werden durch eine Lithium- Ionen- Batterie betrieben, die durchaus überhitzen und deshalb in Flammen aufgehen kann.