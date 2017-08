Warum Katzen von Hunden einfach nur genervt sind

Stellen Sie sich nur mal vor: Sie müssen unfreiwillig mit dem Auto mitfahren und sich dann auch noch die Rückbank mit dem anstrengendsten Familienmitglied teilen. Genau so scheint es der Samtpfote in diesem Video zu ergehen. Ein herziges Beispiel von vielen, in dem Katzen von Hunden gerade mal wieder tierisch genervt sind.