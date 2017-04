USA: Mädchen (4) stürzt aus fahrendem Schulbus

Schockszenen für einen Autolenker in den USA: Während der Mann auf dem Highway 65 in Harrison (Arkansas) unterwegs war, öffnete sich plötzlich bei einem vor ihm fahrenden Schulbus die Türe am Heck. Die Tür schwang auf, ein vierjähriges Mädchen wurde mitgerissen. Einen Augenblick lang konnte sie sich noch an der Klinke halten, dann stürzte sie bei voller Fahrt auf die Straße. Die Szenen wurden von der Kamera des nachkommenden Lenkers festgehalten, der sofort erste Hilfe leistete. Das Kind erlitt glücklicherweise "nur" einen Kieferbruch und konnte das Spital am Folgetag wieder verlassen.