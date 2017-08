Übler Spinnenbiss: Arm von Mann verfärbt sich

Thomas Jay aus Phoenix im US- Bundesstaat Arizona wurde vor zwei Wochen von einer Spinne gebissen, als er den Müll rausbrachte. Die Folgen waren verheerend: Sein Arm lief blau und rot an. Trotz eines Besuchs beim Arzt verfärbte sich der Arm immer mehr, zudem litt Thomas an starken Schmerzen. Die Ärzte vermuten, dass eine Art Walzenspinne Thomas gebissen hat. Ihr Biss kann Schwellungen durch Infektionen hervorrufen.