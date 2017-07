Tierquäler schleifen Hai hinter Speedboat her

Unmenschlich, brutal, abstoßend: Internetnutzer sind entsetzt, seitdem dieses Video in den Sozialen Medien auftauchte. Es zeigt, wie eine Gruppe von Männern einen Hai vor der Küste von Miami (US- Bundesstaat Florida) mit einem Speedboat hinter sich her schleift. Die Männer scheinen Spaß zu haben, sie lachen. Schwarzspitzenhaie wie dieser sind in der Gegend relativ verbreitet - sie stellen keinerlei Gefahr für Menschen dar.