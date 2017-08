Stier stößt Matador Horn in die Achselhöhle

Dramatische Szenen bei den weltweit umstrittenen Stierkämpfen gibt es immer wieder zu sehen - dennoch bleibt einem beim Anblick eines Vorfalls in einer Arena in Mexiko der Atem stehen. Videoaufnahmen zeigen, wie der 26- jährige Matador Sergio Flores von einem Bullen mit dem Horn aufgespießt wird. Das rund 500 Kilogramm schwere Tier erwischte Flores genau in der Achselhöhle, der Stierkämpfer wurde daraufhin wie eine Puppe hin und hergeschleudert.