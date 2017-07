Statt Geld kam Hilferuf aus einem Bankomaten

Bei der Reparatur eines Geldautomaten der Bank of America in Corpus Christi im US- Bundesstaat Texas ist ein Mitarbeiter in der Maschine stecken geblieben. Die Bank war bereits geschlossen, aber mit handgeschriebenen Mitteilungen gelang es ihm schließlich, Kunden auf seine Misere aufmerksam zu machen. Zwei Stunden später wurde der Mann aus seinem Gefängnis befreit.