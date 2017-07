Polizisten chauffieren Wildschwein im Dienstwagen

US- Polizisten in Texas haben ein in der Kleinstadt Diboll herumstreunendes Wildschwein mit dem Streifenwagen zurück in die Natur gebracht. Sie fanden das Tier in der Nähe eines Museums und nahmen es in Gewahrsam. Anschließend brachten die Beamten das Schwein auf dem Rücksitz des Dienstautos an einen Fluss außerhalb der Stadt, wo dieses wieder in die freie Wildbahn entschwand.