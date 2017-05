Leguan in Toilette sorgt für Aufregung

Giselle Quintero aus Florida hat in ihrer Toilette einen ungewöhnlichen Besucher entdeckt: Ein Leguan hat sich in ihre Kloschüssel verirrt. Zuerst halten Quintero und ihre Mutter den Eindringling für eine Schlange und wählen den Notruf. Als ein Feuerwehrmitarbeiter eintrifft, sitzt der Leguan immer noch am gleichen Platz - er scheint sich in der Toilette wohlzufühlen. Vermutlich ist das Reptil durch die Kanalisation ins Klo gelangt.