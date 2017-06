Kunden verprügeln Restaurantbesitzerin und Tochter

Ein Streit wegen eines zu kalten Gerichts ist in einem Qwik- Chik- Imbiss im US- Bundesstaat Georgia völlig eskaliert: Die Restaurantbesitzerin Jeanette Norris will den unzufriedenen Kunden ihr Geld zurückerstatten, doch das reicht offenbar nicht. Sie wird von der Frau brutal attackiert. Als Norris' Tochter ihrer Mutter zu Hilfe kommen will, schlägt der Mann der 15- Jährigen ins Gesicht.