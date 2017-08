Hier tanzen Nackte am Gerüst der Wiener Secession!

Ein Dutzend nackter Tänzerinnen und Tänzer am Baugerüst der Wiener Secession - was geht da ab? Alles in bester Ordnung: Es handelt sich um das ImPulsTanz- Festival, das heuer unter anderem auch die Fassade der Secession bespielt. Die österreichische Choreografin Doris Uhlich sorgt mitsamt tänzerischer und musikalischer Crew für ein visuelles, akustisches und fleischliches Setting am Gerüst.