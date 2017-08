Frau stürzt mit Auto 7 Stockwerke in die Tiefe

William Burch aus Austin im US- Bundesstaat Texas ist froh, noch am Leben zu sein. Er fuhr gerade in ein Parkhaus, als nur wenige Meter neben seinem Wagen ein Auto auf den Boden krachte. Das Fahrzeug war aus dem siebenten Stock des Parkhauses abgestürzt, nachdem Haltekabel versagt hatten. Die Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.