Frau starrt auf Handy und stürzt in Kellerschacht

Wie gefährlich es sein kann, sich vom Smartphone ablenken zu lassen, hat eine Fußgängerin in den USA am eigenen Leib erfahren müssen: Die Frau war so sehr mit ihrem Handy beschäftigt, dass sie eine offene Kellerzugangstür direkt vor ihrer Nase nicht rechtzeitig bemerkte. Die 67- Jährige fiel mit dem Kopf voran in den rund 1,8 Meter tiefen Schacht, wie die Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen. Die Frau musste mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.