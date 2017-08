Flugschüler stürzt direkt neben US- Highway ab

Ein Kleinflugzeug ist im US- Bundesstaat Texas direkt neben einer Autobahn abgestürzt. Die Helmkamera eines Motorradfahrers nahm den Unfall in Cherokee County auf. An Bord des Flugzeugs saßen der 33- jährige Jamie Jackson und der 36- jährige Joshua Daniel. Daniel konnte nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, sein Co- Pilot liegt weiterhin im Spital. Flugschüler Daniel hatte gerade für seinen Pilotenschein geübt, als der Unfall passierte. Die Ursache wird von den Behörden untersucht. Es ist bereits der zweite Flugzeugcrash in der Gegend innerhalb von drei Wochen.