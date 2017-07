Einen Hai fängt man besser nicht mit bloßen Händen

In Wrightsville Beach im US- Bundesstaat North Carolina hat ein unvorsichtiger Angler eine blutige Lektion lernen müssen: In einem auf Instagram geposteten Video sieht man, wie der Mann sich einem Hai in flachem Wasser nähert und ihn zunächst an der Schwanzflosse greifen will. Doch dann wird der Mann gebissen, das Wasser verfärbt sich sofort blutrot. Der Hai konnte später unter Kontrolle gebracht und anschließend ins freie Meer entlassen werden. Wie es dem gebissenen Fischer geht, ist nicht bekannt. Als weitere Helfer eintrafen, war er bereits verschwunden.