Dieses Löwenbaby erobert alle Herzen!

Dieses süße Löwenbaby kam im Zoo von Dallas am 17. März auf die Welt. Das Weibchen ist seit 40 Jahren das erste Löwenbaby, das in dem Zoo geboren wurde. Ihr Name ist "Bahati", das bedeutet in Suaheli "die Glückliche". Nun entdeckt sie ihre neue Welt. Ihre Mutter hatte zuvor nur Totgeburten gehabt.