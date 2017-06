Bub (4) überlebt fünf Tage allein in der Wildnis

Dieser kleine Junge namens Dima war mit seinem Vater in der Region Swerdlowsk im Herzen Russlands campen, als er im Wald verloren ging. Das Gebiet ist für die weiten Waldlandschaften bekannt, in denen viele Wild- und Raubtiere leben. Vor allem Bären kommen in der Region vor. Nach fünf langen Tagen wurde Dima schließlich wohlauf gefunden. Laut seiner Mutter schläft, isst und spielt ihr Sohn, als wäre nichts gewesen. Noch so einen Ausflug wird der kleine Bub wohl dennoch nicht so schnell wieder machen.