Vier Tote bei Absturz von Rettungshubschrauber

Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Mexiko sind vier Menschen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber der Polizei des Bundesstaates Baja California war am Montag auf der Suche nach einer vermissten Wanderin, als er sich nahe der Stadt Mexicali in Hochspannungskabeln verfing, wie die lokale Behörde für öffentliche Sicherheit mitteilte.