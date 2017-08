Video zeigt Tötung eines Terroristen in Cambrils

Am Freitag ist ein Video aufgetaucht, das die letzten Momente eines jener Terroristen zeigt, die im unweit von Barcelona gelegenen Städtchen Cambrils einen zweiten Anschlag verüben wollten. Das Auto mit fünf schwerbewaffneten Männern war in der Nacht in eine Polizeisperre gerast, die Insassen von den Beamten gestellt worden. Immer wieder sind Aufforderungen zu hören, dass sich der Mann niederlegen solle ("Abajo!") - erste Warnschüsse werden abgegeben. Nachdem der Flüchtige nicht darauf reagiert, wird er von den Polizisten getötet.