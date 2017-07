Video zeigt Rauchsäule neben Straße in NÖ

In der niederösterreichischen Gemeinde Hadersdorf- Kammern ist es heute auf einem Feld zu einem Brand gekommen. Während ein Bauer Stroh zu Ballen gepresst hat, dürfte seine Maschine überhitzt sein. Das Feuer griff auf das am Boden liegende Stroh über. Zum Glück stand in unmittelbarer Nähe kein Getreide. Die Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf rückte aus, um den Brand zu löschen.