Video zeigt dramatische Szenen mitten in London

Terroralarm in London: Vor dem britischen Parlament sind am Mittwoch Schüsse gefallen, es soll zahlreiche Opfer geben. Ersten Meldungen zufolge wurden mehrere Menschen von einem Mann mit einem Messer attackiert. Die Abgeordneten des Parlaments stellten ihre Tätigkeit ein, Spezialeinheiten und Rettungskräfte rückten an.