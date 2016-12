Video zeigt die Sekunden, als erste Bombe hochging

Dutzende Tote, fast 170 Verletzte - das ist die vorläufige Bilanz zweier Anschläge in Istanbul. Zuerst war eine Autobombe vor dem Besiktas- Fußballstadion hochgegangen, nur kurz danach sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Park in der Nähe in die Luft. Ein Video, das junge Musiker zeigt, hat die Sekunden der Detonation der Autobombe eingefangen.