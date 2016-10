Video: Trump will Clinton ins Gefängnis sperren

Im Rennen um die US- Präsidentschaft haben sich Hillary Clinton und Donald Trump in der Nacht auf Montag (MESZ) ein höchst engagiertes und teils hart geführtes TV- Duell geliefert. Die Debatte ging in gespannter, teils aggressiver Atmosphäre über die Bühne. Wiederholt warfen einander der Republikaner und die demokratische Bewerberin vor, Lügen über den jeweils anderen zu verbreiten. Hier sehen Sie den Ausschnitt des Duells, in dem Trump sogar Haft für Clinton fordert.