Video: Tote und mehrere Schwerverletzte in London

Bei einem Angriff in der Nähe des Parlamentsgebäudes in London sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet und schwer verletzt worden. Polizisten hatten auf einen Angreifer außerhalb des Gebäudes erschossen, ein Polizist wurde niedergestochen. Er erlag später seinen Verletzungen. Die Polizei geht derzeit von einem Einzeltäter aus. Er soll zunächst auf der Westminster Bridge in eine Gruppe von Fußgängern gerast sein. Anschließend soll der Mann auf das Parlamentsgelände gestürmt und Passanten sowie den danach verstorbenen Polizisten angegriffen haben.