Video: Tote und mehrere Schwerverletzte in London

Bei einem Angriff in der Nähe des Parlamentsgebäudes in London sind am Mittwoch mindestens zwei Personen getötet und mehrere weitere Menschen schwer verletzt worden. Polizisten hätten auf einen mutmaßlichen Angreifer außerhalb des Gebäudes geschossen, teilte der Präsident des Unterhauses mit. Ein Polizist wurde auf dem Gelände demnach niedergestochen. Fast zeitgleich raste auf der Westminster Bridge ein Fahrzeug in eine Gruppe von Fußgängern. Die britische Polizei geht von einem terroristischen Vorfall aus.