Video: Mann will Mädchen in Herrentoilette locken

Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie ein mutmaßlicher Pädophiler in einem kalifornischen Einkaufszentrum ein sechsjähriges Mädchen mit Süßigkeiten in die Herrentoilette locken will. Zum Glück reagiert das Mädchen richtig und verschwindet sofort in der Frauentoilette. Das Video hat bei Familien in der Gegend große Besorgnis ausgelöst, nach dem verdächtigen Mann wird weiterhin gesucht.