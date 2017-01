Video: Hier verkündet Wehsely ihren Rücktritt

Das Personalkarussell in der zerstrittenen SPÖ Wien hat sich am Freitagvormittag zu drehen begonnen: Die angezählte Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely verlässt die Politik und wechselt nach Deutschland in die Privatwirtschaft: Die 46- Jährige wird die Führung der Siemens Healthcare GmbH in Erlangen verstärken und dort dafür verantwortlich sein, globale Wachstumsfelder in den Gesundheitsmärkten zu betreuen.