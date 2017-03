Video: Entführungsopfer springt aus Kofferraum

Eine entführte Frau konnte in Alabama (USA) aus dem Kofferraum eines fahrenden Autos springen und sich in Sicherheit bringen. Überwachungskameras hielten die dramatischen Momente fest. Laut Polizeiinformationen war die Frau zuvor in ihrer Wohnung in Avondale von einem Kriminellen mit einer Pistole bedroht worden. Da sie kein Geld hatte, zwang sie der Entführer, in den Kofferraum zu steigen.